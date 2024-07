Katy Perry é criticada por parceria com Dr. Luke, acusado de estupro

Katy Perry está sendo criticada por conta da parceria com Dr. Luke, um dos produtores do single “Woman’s World”, de seu novo álbum,”143“. Os fãs apontam incoerência da cantora em lançar uma música com uma declaração feminista junto ao guitarrista, que foi acusado de estupro em 2014 por Kesha.

“Katy Perry acabou de fazer uma música de ‘empoderamento feminino’ com o abusador conhecido publicamente, Dr. Luke, e Kesha acabou de fazer uma palestra no TED sobre como a música a ajudou a superar o abuso do Dr.”, apontou um fã no X (antigo Twitter).

Na rede, também aparecem mensagens como “Que decepção”, “Que lindo a Katy Perry trabalhando música sobre empoderamento feminino junto com a maior referência no assunto: Dr. Luke” e “Não tinha ninguém na equipe que cogitou ser uma ideia ruim? Meu Deus, que burrice”.

Katy Perry just did a “women empowerment” song with publicly know abuser Dr Luke and Kesha just did a TED talk about how music helped her through Dr Luke’s abuse pic.twitter.com/PfWb3PTHmb https://t.co/hsbTuWzASW

A atriz Abigail Breslin, de filmes como “Pequena Miss Sunshine” (2006), também criticou a cantora pela parceria: “Só estou dizendo… trabalhar com abusadores conhecidos em qualquer setor apenas contribui para a narrativa de que os homens podem fazer m*rdas abomináveis ​​e sair impunes.”

I’m just saying… working with known abusers in any industry just contributes to the narrative that men can do abhorrent shit and get away with it. On another note, I love @KeshaRose and she gave one of the best shows ive ever been to last year <3 stream Kesha!

— Abigail Breslin (SOPHOMORE) (@yoabbaabba) July 11, 2024