Kate Middleton surge radiante com vestido branco incrível

Kate Middleton marcou presença no segundo dia de competição do Torneio de Wimbledon, o mais antigo torneio de tênis do mundo, de forma radiante. A Duquesa de Cambridge escolheu um vestido branco incrível para prestigiar a partida.

Todos os anos, Kate comparece ao torneio, que acontecerá até o dia 14 deste mês. Para a competição desta terça-feira (2), a duquesa optou por um vestido branco com botões pretos da grife Suzannah. Na parte dos acessórios, Kate escolheu óculos de sol clássicos, um cinto preto e uma bolsa, ambos da Alexander McQueen.

Kate é a patrona do All England Lawn Tennis and Croquet Club, clube que recebe anualmente o Torneio de Wimbledon. Durante a partida, a esposa de William sentou-se ao lado das tenistas britânicas Katie Boulter e Anne Keothavong. Ao final do dia, ela deve ir à quadra central assistir aos jogos de Angelique Kerber e Roger Federer.

Confira mais fotos do look incrível de Kate Middleton:

