Você pode ter o mesmo cheiro que Kate Middleton

O perfume favorito de Kate Middleton carrega notas de pêra combinadas com aroma de frésia – flor típica da África do Sul. De fragrância leve assinada por marca inglesa, ele pode ser adquirido no Brasil. A Jo Malone chegou no país no início do ano passado e já possui unidades físicas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. No entanto, se você não mora em nenhuma dessas cidades, não tem problema: todos os seus produtos estão disponíveis online!

Leia também: Kate Middleton usa coroa favorita de Lady Di em evento

Ficou interessada? Então anota aí: a colônia usada por Kate se chama English Pear & Freesia. No entanto, é preciso preparar a carteira, pois o frasco de 30ML custa 315 reais. Já o de 100ML, pode ser adquirido por 630 reais.

Leia também: 7 vezes que Kate Middleton pareceu se inspirar em Diana

E não para por aí! As velas perfumadas usadas no casamento da Duquesa de Cambridge com príncipe William também são da Jo Malone. Foram escolhidos os perfumes Orange Blossom e Lime Basil & Mandarin para aromatizar a Abadia de Westminster durante a cerimônia real. Cada unidade de 200g custa 300 reais.