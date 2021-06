A cor que Kate Middleton nunca irá usar nas roupas

O mundo todo é influenciado, de alguma forma, pela família real britânica. Depois da saída de Meghan Markle e príncipe Harry da realeza, Kate Middleton e príncipe William estão cada vez mais em destaque.

A duquesa de Cambridge também se destaca pela escolha de suas roupas. E nós, particularmente, amamos as tendências lançadas por Kate e que, quase sempre, carregam um significado simbólico. Seu estilo clássico e romântico costuma ser composto por peças delicadas e discretas, mas também algumas estampas florais e peças com toque fashionista.

No entanto, de acordo com um relatório, existe uma particularidade sobre guarda-roupas de Kate Middleton: a cor laranja nunca apareceu em seus looks e nunca vai aparecer.

Todas as cores do arco-íris foram usadas por Kate em eventos reais e aparições públicas, exceto pelo laranja. Algo que pode ter diversas explicações, como a psicologia das cores, que estuda o significado de cada tom. Ou até uma questão de colorimetria, que leva em conta os tons de pele e cabelo para definir quais cores vão bem para cada pessoa.

Além disso, a psicologia das cores também revela como o cérebro humano identifica e entende cada cor. E, segundo pesquisas, a cor laranja carrega simbolicamente conotações negativas.

A cor em particular pode ser atribuída a pessoas extravagantes, excessivas, exibicionistas ou até muito orgulhosas. No entanto, é possível interpretar que a Duquesa não usa laranja por ser uma cor desfavorável para fotografar.