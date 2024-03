Kate Middleton aparece em público pela 1ª vez após sumiço

Kate Middleton estava “desaparecida” desde dezembro, mês em que passou o Natal com a família real em Sandringham. O sumiço, até então razoável, tornou-se preocupante quando a mídia divulgou que a princesa passaria por uma cirurgia no abdômen em 16 de janeiro. Agora, dois meses após todo esse rebuliço, o sumiço de Kate foi finalmente cessado.

Em cliques realizados e divulgados pelo site americano TMZ nesta segunda-feira (04), podemos ver a princesa no banco do passageiro de um carro próximo ao Castelo de Windsor. Ao seu lado, Carole Middleton, mãe da princesa, dirige o carro. Confira:

🔵#NEW: Kate Middleton has been spotted in public for the first time after her operation, being a passenger in the vehicle driven by her mother.

The photographs were captured near Windsor Castle

📸 (Photo: Backgrid Agency via TMZ). pic.twitter.com/4sJzL5QDNk

— Jose M. (@Josemn1_) March 4, 2024