Brasileira é presa após perseguir e assediar Harry Styles

Uma brasileira foi presa após perseguir e assediar Harry Styles. Em apenas um mês, Myra Carvalho, de 35 anos, enviou cerca de 8 mil cartas ao cantor. Além das declarações virtuais, a fã chegou a enviar milhares de correspondências manuscritas para o artista, incluindo duas entregues pessoalmente na residência de Styles.

De acordo com o jornal The Independent, a mulher, que possui um companheiro no Brasil, estaria hospedada em um albergue na região de Earl Court desde dezembro. A família de Myra não sabia que ela estava fora do país.

Brasileira está presa na penitenciária feminina HMP Bronzefield

Myra está detida desde o fim de janeiro, e nesta terça-feira (20), participou de uma audiência por vídeochamada diretamente da prisão feminina de HMP Bronzefield, em Londres, onde é mantida.

Segundo informações obtidas pelo Daily Mail, as mensagens incluíam “cartões de casamento” e declarações extremamente obscenas.

A defesa de Harry afirma que, além de precisar alterar parte de sua rotina por conta da perseguição, o cantor ficou gravemente “alarmado” e “angustiado”.

O que diz a defesa da brasileira que assediou Harry Styles

Clementine Simon, advogada que representa Myra Carvalho, argumentou que a brasileira teria sofrido um “episódio maníaco” e, portanto, não estaria apta a responder judicialmente.

Na audiência, na qual os pais da mulher estavam presentes e visivelmente abalados, ela falou apenas para confirmar o próprio nome, não realizando qualquer apelo.

O caso vem sendo julgado pela juíza Karin Ezzat, que agendou uma nova sessão, no mesmo tribunal, para o dia 19 de abril — data em que o veredito deve ser finalmente anunciado. Até lá, Myra continuará detida.