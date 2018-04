Em sua participação no documentário The Queen’s Green Planet (O Planeta Verde da Rainha, em tradução livre), a atriz e ativista Angelina Jolie, 42 anos, se abre sobre seu relacionamento com a rainha Elizabeth II.

Estrelado pela rainha da Inglaterra junto ao radialista e ambientalista Sir David Attenborough, o filme estreia na próxima semana na TV britânica e foca no plano do monarca de criar uma rede global de florestas protegidas em toda a Comunidade das Nações. Em uma das cenas, Angelina visita as florestas da Namibia com seus filhos e fala sobre a importância de se conservar as florestas Africanas.

“Para nós virmos aqui e dizermos para as crianças ‘É por isso que é importante plantar uma árvore’, essa é a maior mensagem que posso ensinar aos meus filhos, e é algo que eles certamente aprenderam com Sua Majestade e sua mensagem”, explico. a atriz. “Eles me perguntam: ‘Por que isso é tão importante para ela?’ Sabe quando você se senta à noite em uma tenda com seus filhos e eles dizem: ‘Por que a Rainha da Inglaterra se preocupa em plantar árvores na África?'”

“Então você responde para as crianças: ‘Você não a conhece, você não entende tudo o que significa ser uma rainha e tudo mais’. Mas você tenta dizer: ‘Você sabe que ela é uma adorável senhora que realmente se importa com pessoas do mundo todo, e ela realmente se preocupa com o futuro, e quer que seus netos e os netos dela possam estar por aí, curtindo a natureza e outras culturas, e a importância de outras culturas. Ela acha que isso realmente importa e eu concordo com ela ”, concluiu a atriz.