Júri do Oscar ganha novos integrantes -e tem brasileira

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (em inglês, The Academy) organiza o Oscar há 91 anos e reúne membros como Steven Spielberg, Tom Hanks e Whoopi Goldberg. Com um total de 7.500 integrantes, todos são responsáveis ​​por votar em quem deve ganhar cada estatueta do Oscar em seu respectivo ramo.

Recentemente, a instituição recebeu críticas com relação ao seu elenco pouco diverso. Em decorrência disso, foram convidados 928 novos membros para se juntarem a eles. Embora muitas pessoas tenham se juntado às fileiras, nunca foram incluídas quase mil pessoas de uma só vez até agora.

Entre os membros recém-convidados, as brasileiras Alice Braga, atriz, a cineasta Petra Costa e a diretora Maria Augusta Ramos vão ocupar uma cadeira no júri. Além disso, artistas como Daniel Kaluuya, conhecido pelos longas de sucesso Get Out e Black Panther, Daisy Ridley (Rey, na trilogia de Star Wars), e Emilia Clarke (Game of Thrones e Solo: Uma história de Star Wars).

Há outros atores como Mindy Kaling, Sofia Boutella, Toby Jones, Hank Azaria, Rashida Jones etc. Mas não só de atores é composta a Academia: a autora de Harry Potter, J.K Rowling, também faz parte.

Além de um elenco mais incluso, a instituição também divulgou um balanço do seu avanço nesse quesito. Dos membros recém-convidados, 49% eram mulheres, elevando o número total de sócias da Academia para 31%, o que representa um salto de 6% em relação a 2015. Em questões raciais, 38% das pessoas adicionadas são negras.

