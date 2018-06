Número de estupros na cidade de São Paulo aumenta pelo quinto mês seguido

O número de assassinatos aumentou 42% no mês de maio em relação ao mesmo período do ano passado. No mês passado foram registrados 64 crimes de homicídio doloso (quando há intenção de matar), com 66 vítimas na capital. Em maio de 2017 foram 45 casos, com 50 mortos.

Outros índices, como os casos de latrocínio (roubo seguido de morte), apresentaram melhoria no município: caíram 66,5% (de 15 para 5 casos); e os registros de roubo de carga tiveram queda de 32,5% (de 493 para 333 casos).

