Juliano Cazarré presta homenagem a companheiro de cena que morreu

“Segundo Sol“, nova novela das 21h da Globo, estreia nesta segunda (14), e os atores e atrizes de “O Outro Lado do Paraíso” comemoraram o final de mais um trabalho.

No programa Vídeo Show, o ator Juliano Cazarré, 37 anos, homenageou Eduardo Carneiro, que morreu no começo do ano.

Eduardo contracenava com Juliano na trama de Walcyr Carrasco: ambos eram garimpeiros na tão desejada Mina e Esmeraldas. O ator tinha 52 anos e, na época, foi lembrado pelo companheiro de cena nas redes sociais.

Agora, com a novela terminada, Cazarré deixou mais um recado para o amigo que não pôde estar com todo o elenco ao final das gravações. “Durante a novela a gente perdeu um amigo’, lembrou o ator.

“Ele está aqui com a gente, nos nossos corações. Dudu, Ceará, um beijo para você aonde você estiver. Tenho certeza que você está fazendo teatro com os anjinhos aí no céu. A gente sente saudade, mas você deve estar melhor que a gente agora. Um beijão.”

Em fevereiro, assim que o falecimento de Eduardo foi confirmado, Juliano postou uma foto com os atores do núcleo do garimpo com a legenda em homenagem ao amigo. “Era um guerreiro. Sempre com uma conversa boa, sempre gentil. Essa vida é mesmo um sopro”, dizia na mensagem.

