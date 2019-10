Julia Roberts homenageia Um Linda Mulher em jogo de polo

O filme Uma Linda Mulher fez de Julia Roberts uma estrela e sábado (5) a atriz fez uma homenagem à Vivian Ward. sua personagem. Todo mundo lembra que em Uma Linda Mulher, Vivian (Roberts) ganha um banho de loja de um milionário (Richard Gere) e aparece deslumbrante com um vestido de bolinhas em um jogo de polo. Roberts, que na vida real é razoavelmente reclusa quando não está trabalhando, fez uma rara aparição pública no fim-de-semana, quando foi ao décimo Annual Veuve Clicquot Polo Classic, na Califórnia. A surpresa de ver a atriz só não foi maior quando os fãs captaram a homenagem que ela fez ao filme: Roberts apareceu usando um macacão Michael Kors de bolinha preto e branco que lembrava muito um dos looks mais icônicos do clássico do cinema.

Um Linda Mulher também virou um musical, hoje em cartaz na Broadway e marcou a carreira de Roberts. Em pensar que ela foi a segunda opção para o elenco, como ela contou recentemente. É que o papel foi escrito para Molly Ringwald, que recusou participar da produção. Em uma virada de “sorte”, como diz Roberts, o papel veio parar nas mãos dela. Foi vivendo Vivan Ward que Julia Roberts virou a estrela feminina máxima em Hollywood, sendo inclusive indicada ao Oscar pelo papel. “Foi uma medida de boa sorte e de ser inteligente para conseguir aproveitar e fazer algo daquele momento de sorte”, disse a atriz.

Sorte ou destino, nesse sábado Julia esbanjou o sorriso de milhões de dólares e encantou aos fãs, inclusive com o bom gosto do figurino.

