Jojo Todynho retira quase 1 quilo de mama e mostra resultado; confira fotos

Após perder cerca de 60 quilos com a cirurgia bariátrica, Jojo Todynho passou por um procedimento de redução de mamas. A cantora removeu 400 ml de silicone e quase 1 quilo de tecido mamário, gordura e pele, substituindo-os por próteses de 600 ml em cada mama. O resultado foi compartilhado em seu Instagram.

Antes da redução de mamas

Depois da redução de mamas

O procedimento, realizado no mês passado, foi conduzido por Luiz Antonio Correia Lima, cirurgião que a acompanha há anos e está cuidando de sua transformação visual.

Anteriormente, ela havia feito outra cirurgia com o mesmo médico, com o objetivo de levantar e reposicionar as mamas, sem reduzir o tamanho original.

Continua após a publicidade

Depois da perda de peso e uma lipoescultura associada à abdominoplastia, porém, o tecido se tornou flácido, o que a fez buscar uma nova alternativa: a mastopexia com redução e a troca de próteses de 1050 ml para de 600 ml. O médico optou pela técnica de colocação do sutiã interno.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.