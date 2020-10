Lipo LAD e o polêmico debate sobre a romantização das cirurgias plásticas

Atualizado em 30 out 2020, 12h46 - Publicado em 30 out 2020, 13h30

Por Da Redação - Atualizado em 30 out 2020, 12h46 - Publicado em 30 out 2020, 13h30

A lipoaspiração HD, ou lipo LAD, virou um tema recorrente nas redes sociais nas últimas semanas. Isso porque o procedimento estético virou “moda” entre as influenciadoras digitais – Ludmilla, Brunna Gonçalves, Virgínia Fonseca e Giovanna Chaves, por exemplo, aderiram à cirurgia. No entanto, o debate gerado é sobre a possível romantização das cirurgias plásticas.

Fernanda Concon, que interpretou Alícia na novela Carrossel, foi uma das pessoas que usaram as redes sociais para se posicionarem sobre o assunto. A atriz criticou a romantização e a naturalização da lipo LAD, entre outras cirurgias plásticas, em seu Instagram.

“Realizar a cirurgia plástica não é o mal em si da coisa, se é algo que te incomoda emocionalmente, você já pensou muito sobre, já fez ressalvas e balanços da cirurgia e não vai colocar em risco sua saúde e/ou sua condição financeira, ok, faça”, começou. “Mas qual é o fenômeno que se expandiu com a internet? A naturalização e a romantização das cirurgias plásticas e a criação da necessidade em pessoas que jamais teriam tido elas se não tivessem visto na internet”, opinou.

Fernanda também criticou que as influenciadoras não costumam falar dos riscos da cirurgia para seus seguidores e nem falam o real motivo pelo qual fizeram o procedimento.

“São pessoas de muita influência apresentando para o seu público as cirurgias plásticas como soluções simples e eficazes para problemas que vão, muitas vezes, além do estético. Sem ao menos criar uma conscientização, ou seja, explicar os reais motivos de estar fazendo a cirurgia, alertar sobre a reflexão que precisa ser feita antes de tomar a decisão, falar dos riscos da cirurgia”, declarou ela.

Fernanda compilou todos os stories em um IGTV sobre seu posicionamento. Assista a seguir:

A Lipoaspiração HD também é conhecida como LAD, que significa Lipoaspiração de Alta Definição. O objetivo da cirurgia é igual ao procedimento cirúrgico tradicional: aspirar a gordura abaixo da pele.

O diferencial do novo procedimento é a tecnologia usada para valorização das regiões de transição das musculaturas do abdômen, tórax, braços, coxas ou costas. O cirurgião consegue remover os depósitos de gordura localizada e utilizar as células de gordura autógena para destacar os músculos. Isso faz com que a região escolhida fique com um aspecto mais tonificado.

Nas redes sociais, há um grande debate e críticas ao procedimento. Internautas consideram que é mais uma forma de exercer pressão estética sobre as mulheres e que influenciadoras e famosas, ao publicarem que fizeram o procedimento sem alertar sobre os riscos e conscientizar sobre as consequências dos padrões de beleza impostos pela sociedade, incentivam que mais garotas e mulheres se submetam à lipoaspiração.

a blogueira que tem lipo lad, rinoplastia, silicone, preenchimento labial, lente de contato dental, mega, extensão de unha e cílios.. falando que a gente precisa se amar do jeitinho que é 🥰✊🏻🤩🙏🏼 — roberta (@bratzroberta) October 27, 2020

A lipo em si já é uma pressão gigantesca para pessoas gordas, e a lipo LAD veio pra dizer que não basta ser magra, vc precisa ser definida na faca.

Correndo risco de morte com algo que com alimentação e exercícios vc tbm pode ter bons resultados e definição tbm… — Camilla de Lucas (@camilladelucas) October 29, 2020

Aí vai as tonta tudo fazer lipo LAD pra deixar a barriga definida até chegar o verão que vem e a moda ser a barriga retinha sem tanquinho. Aí deixa retinha e no verão seguinte a moda é não ter costelas aí tira as costelas e no verão seguinte a moda é ter costela e + 12 seios — BIC MÜLLER (@bicmuller) October 29, 2020

Falar sobre a lipo lad não é assunto polêmico, tá? É assunto sério e que influencia na vida de milhares de mulheres desde cedo, é política de controle de corpos, é um baita problema. Tratar como assunto polêmico parece que é um assunto qualquer que não deve ser levado a sério — Luana Carvalho (@lxcarvalho) October 29, 2020

essa febre de lipo LAD é só um reflexo de uma sociedade que é obcecada por um padrão estético mas também é preguiçosa demais pra correr atrás do que quer e opta pelo caminho mais “fácil” — 𝕷𝖊𝖙𝖎𝖈𝖎𝖆 𝕮𝖆𝖘𝖙𝖗𝖔 (@castrollet) October 21, 2020

Vale lembrar que é seu direito fazer o procedimento estético que desejar, desde que realmente esteja sentindo à vontade para isso. No entanto, também é preciso levantar o debate sobre a pressão estética existente em torno dos corpos femininos, que impõe padrões de beleza muitas vezes inalcançáveis.

