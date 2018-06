Por que as joias de Lady Di devem começar a aparecer mais em público

Parece que baú de joias da princesa Diana será aberto definitivamente para que suas peças sejam divididas entre as noras Kate Middleton, 36 anos, e Meghan Markle, 36 anos. Segundo a expert Ella Kay, do blog The Court Jeweller, agora que os dois netos da Rainha Elizabeth II estão casados, o conteúdo precioso deixado por Lady Di deve ser dividido justamente entre suas esposas.

“Os testamentos reais estão todos selados”, explicou a especialista ao site. “Eles não são públicos, então não sabemos exatamente quem ficou com o que.” Segundo ela, alguns itens, como a tiara Lover’s Knot, a favorita de Diana , podem ter sido devolvidos à rainha e não estarão na partilha. “Não me surpreenderia se eles retivessem a maior parte das joias até que ambos os príncipes se casassem para que pudessem dividi-las”, comenta Ella. “Harry não precisava disso até agora, mas posso imaginá-los dizendo: ‘Não queremos que Kate comece a usar tudo’ porque não sobraria nada [para a esposa de Harry]”.