Durante os últimos sete anos, Meghan Markle integrou o elenco principal da série Suits – que segue este ano para a oitava temporada, mesmo com a saída da Duquesa de Sussex e de seu par romântico, interpretado por Patrick J. Adams. Como era de se esperar, seus colegas de elenco estavam entre os 600 convidados do seu casamento com príncipe Harry no dia 19 de maio.

A atriz Sarah Rafferty, 45 anos, intérprete de Donna Paulsen e confidente de Meghan dentro e fora da telinha contou a Entertainment Tonight que seu momento favorito da cerimônia de casamento da amiga foi vê-la caminhando sozinha vestida de noiva pelo corredor da Capela de St. George. “Ver [Meghan] entrar sozinha, naquele momento antes de ela se encontrar com o príncipe Charles para percorrer o resto do caminho foi incrível!”, disse.

Já o momento favorito do ator Gabriel Macht, 48 anos, que vive o advogado Harvey Specter na série, aconteceu na recepção privada. “Foi surpreendente ver Elton John tocar I’m Still Standing“, lembrou. “Ele foi incrível e foi um momento incrível.”

Além disso, ele Gabriel falou sobre a emoção de participar do casamento real. “E eu acho que, no geral, [eu gostei] simplesmente de fazer parte de uma história tão edificante, sabe? Uma história de inclusão, amor – e há tantas coisas lá fora que são tão deprimentes e sombrias. Este foi apenas um dia inesquecível para ir e apoiá-la e à família real, foi um momento incrível.”

Veja Meghan em ação no trailer da primeira temporada de Suits