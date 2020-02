JLo e Shakira prometem ‘quebrar tudo’ no Super Bowl

O famoso Super Bowl, final da NFL (liga de futebol americano), acontece neste domingo (02), em Miami Gardens, na Flórida. O jogo, que é a transmissão de maior audiência da TV norte-americana, chega a sua 54ª edição com um feito inédito: pela primeira vez duas cantoras de origem latina serão protagonistas do show do intervalo. Jennifer Lopez e Shakira subirão ao palco e prometem uma apresentação histórica.

Apesar da expectativa de um show em conjunto, é bem provável que as musas se apresentem separadamente. Em entrevista recente a Jimmy Fallon, no programa The Tonight Show, JLo disse que elas dividiriam o tempo da apresentação igualmente. “Eles têm exatamente 29 minutos de intervalo. E precisam montar o palco. Tem a performance e, depois, precisam desmontar o palco. Então, são mais ou menos 14 ou 12 minutos de apresentação e nós devemos dividir esse tempo igualmente”. Mesmo assim, dedos cruzados para ver as duas juntas pelo menos no finalzinho do show.

Além do já tradicional jogo de luzes, podemos esperar alguns ‘passes’ nas coreografias. É isso mesmo! Em seus perfis no Instagram, as cantoras fizeram referências a jogadas do esporte durante os ensaios, o que deu aos fãs uma esperança de um lindo touchdown da música.

“Estou aqui na linha de 25 jardas esperando o passe”, brincou JLo nas imagens:

“Me preparando para o Super Bowl”, escreveu Shakira no post.

Além da grandiosidade do evento, o show das cantoras tem mais um toque especial: Shakira completa 43 anos amanhã. Isso é que é presente de aniversário!

Durante a coletiva de imprensa oficial do evento, as artistas afirmaram também que haverá uma lembrança a Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos que morreu em um acidente de helicóptero na última semana. “Todos nós vamos nos lembrar de Kobe no domingo e celebrar a vida e a diversidade neste país. Tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso de ver a mensagem que estamos tentando transmitir no palco naquele dia”, disse Shakira.