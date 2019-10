Hacker invade conta de Cleo no Instagram e aplica golpe

Cleo registrou um Boletim de Ocorrência após um hacker invadir seu Instagram na quarta-feira (16). O criminoso fez um post prometendo doar 1.000 celulares e outros produtos para quem clicasse em um link. De acordo com nota oficial dos advogados, a atriz e cantora foi até o 78º Distrito Policial, na região dos Jardins, em São Paulo, para fazer o registro.’

A conta de Cleo na rede social tem mais de 11 milhões de seguidores, e os fãs precisaram ser avisados pelo Twitter: “Não cliquem em nenhum link [dos Stories]”, twittou a atriz.

Conta de Cleo no Instagram foi hackeada na quarta-feira (16). Hacker prometia a doação de celulares e produtos

Depois de recuperar a conta, Cleo contou, em entrevista ao programa Se Joga, que até seu pai, Fábio Jr., caiu no golpe. “Pessoas que clicaram naquele link: mudem as suas senhas”, alertou. “Até meu pai clicou sem saber, porque era um post meu, ele naturalmente foi lá e curtiu o meu post, clicou no negócio e agora vai ter que trocar a senha também”, revelou.

A atriz disse, também, que recebeu ajuda imediata do aplicativo e de sua equipe, que tomou providências assim que houve a invasão. “Fiquei com medo pela segurança dos meus seguidores, porque foram mais de 600 mil acessos no link do post hackeado. As pessoas que acessaram esse link tiveram que baixar um aplicativo e liberar os dados. Essas pessoas estão vulneráveis a serem hackeadas também. Isso acabou um pouco com meu dia, porque eu tomo o maior cuidado com as coisas que posto”, afirmou ao programa.

