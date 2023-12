“Já chorei muito”, diz Ana Castela sobre ataques nas redes sociais

Na noite deste sábado (9), Ana Castela e Ludmilla participaram do “Altas Horas”. Durante a entrevista, as cantoras revelaram sobre como lidam com o hate sofrido nas redes sociais, que, às vezes, acaba acarretando em comentários criminosos — Ludmilla, por exemplo, recebe mensagens racistas constantemente.

“O que a gente faz é procurar se blindar, porque eu sou uma só, os seguidores são muitos. Imagina se eu começar a ver tudo que todo mundo fala sobre mim, eu vou pirar”, declara a intérprete de “Rainha da Favela”.

Ana Castela desabafa sobre o ódio recebido

Logo em seguida, Ana Castela revelou que já se entristeceu com o que as pessoas escreviam sobre ela nas redes: “Ah, tem muita gente chata nas internet. Hoje, todo mundo sabe o que você faz. Eu não posto muito assim, gosto de ficar na minha e tal”, explicou.

Contudo, mesmo adotando uma postura discreta, Ana afirma ter sofrido bastante no início: “Eu já caí muitas vezes, de não ficar bem, de chorar muito. Hoje em dia as pessoas estão muito maldosas. Sempre vai ter alguém que não gosta de você.”

Ludmilla também comentou sobre falta de privacidade na fama

“Todo mundo tá de olho em tudo que você tá fazendo. Tem que tomar mais cuidado com tudo que você faz. Inclusive quando eu vou jantar com a Bru, a gente está comendo e tem alguém filmando a gente escondido”, afirmou Ludmilla, que revela escolher com cautela os lugares que frequenta.