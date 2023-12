Jeniffer Nascimento é demitida de trabalho por estar grávida

Um chamado que ela sentia há algum tempo. É assim que Jeniffer Nascimento se refere à gestação. Prestes a dar à luz a primeira filha, Lara, fruto do casamento com o artista Jean Amorim, a atriz, cantora e apresentadora de 30 anos está na capa da nova edição da revista digital BEBÊ, marca 100% online da Editora Abril, voltada para temas que vão da gravidez à primeira infância.

Em uma entrevista repleta de discussões necessárias, ela falou sobre como a fase atual tem sido uma oportunidade única de olhar mais para si mesma, como nunca tinha feito.

“Por diversas vezes, abdiquei da vida pessoal pela vida profissional. Então, em algum lugar dentro de mim, eu tinha a sensação de que a maternidade seria o momento de viver minha vida pessoal”, afirma. Apesar da felicidade inegável e da realização de um sonho, Jeniffer está longe de romantizar essa delicada jornada.

Ela não apenas sabe que várias outras descobertas ainda virão — e que faz parte do processo entender seu próprio modo de ser mãe em cada fase da vida —, como também já precisou enfrentar situações dolorosas que afligem tantas e tantas mulheres que esperam ou que já têm filhos.

Uma delas está relacionada ao mercado de trabalho: foi a saída do musical O Rei Leão, ainda no início da gestação. Às vésperas dos ensaios começarem, veio o resultado positivo do teste de gravidez. A novidade logo foi comunicada e, segundo a atriz, houve bastante acolhimento.

“Estava muito feliz até que, 15 dias antes da estreia, fui dispensada. E o que foi alegado é que, em uma das fotos da prova de figurino, eu já não estava mais no físico da personagem. Foi uma coisa que acabou comigo”, lembra ela, que interpretaria a leoa Nala. “Ensaiei um mês e meio, fui para o palco de figurino, com maquiagem, com tudo. Estamos falando de teatro e de um personagem que é um animal. Qual é o padrão estético disso?”, questiona.

Apesar da decepção, Jeniffer preferiu focar no bem-estar dela e da filha — por isso, até então, pouco tinha comentado publicamente sobre o assunto. “Refleti e acho que o universo sabe o que faz. Foi o melhor para mim. Estar vivendo essa fase tão linda da minha vida olhando no espelho preocupada se minha barriga iria crescer? Foi ótimo ter uma gestação com menos cobrança.”

“Desde criança, sou uma pessoa maternal, cuidadosa, mesmo com os amiguinhos de escola. Brinco que não estou sofrendo na gravidez, porque fui feita para isso” Jennifer Nascimento

Outra decisão, com foco na saúde física e mental, foi parar de ler, em grandes portais, comentários de notícias sobre seu dia a dia. A artista se deu conta de que “gravidez engaja”, sobretudo quando se fala mal, e as pessoas podem ser extremamente cruéis em troca de likes.

“Como alguém tem coragem de criticar um corpo que está gerando uma vida?”, diz. No fim, acredita que acabou se tornando mais seletiva sobre o que postar nas redes sociais: “Não sei como vai ser na hora em que a Lara nascer, se já vou querer tirar uma foto e compartilhar”.

O ônus da fama existe e pode machucar, mas ela faz questão de mencionar a onda de carinho que recebe diariamente dos milhões de fãs, uma espécie de família estendida que acompanha seu relacionamento com Jean desde o começo. E, assim, a Jeniffer mulher/profissional/mãe segue rumo ao fim de uma jornada marcada por alegrias, entrega, aprendizados, música (lógico!) e muito amor. Que comece o próximo capítulo dessa linda história, agora com a Lara fora do forninho!

