Iza revela como é seu cabelo natural após anos de transição capilar

Grande voz do empoderamento feminino da atualidade, a cantora Iza revelou ao público como é o seu cabelo após anos passando pela transição capilar e ainda deu um conselho a mulheres que estão no processo.

A revelação de Iza aconteceu no stories da cantora no Instagram na última quinta-feira (18). Atendendo a pedidos dos fãs, Iza apareceu sem apliques e as conhecidas tranças que costuma usar, mas sim com seu cabelo natural e cacheado. “Isso aqui são 4 anos de transição”, contou.

Ao mostrar o cabelo natural ao público, a cantora também mandou um recado a quem ainda passa pela transição e se sente desmotivada a continuar no processo por algum motivo. “Por isso, meninas que estão fazendo transição, não desistam! Vale muito a pena!”, disse ela.

