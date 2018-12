Iza divulga vídeo inédito de seu casamento; confira

A cantora Iza, que se casou neste domingo (16) com o produtor Sergio Santos, acaba de divulgar mais um vídeo com detalhes da cerimônia.

Publicado em seu Instagram, o registro inédito mostra em um tipo de trailer os bastidores da cerimônia e da festa, além de momentos de carinho entre o casal. “Sei nem o que te dizer…”, escreveu a cantora na legenda.

Um dos assuntos mais comentados sobre o evento foi o belíssimo vestido escolhido pela artista. O traje de noiva usado pela dona do hit ‘Pesadão’ foi desenhado pela estilista Giulia Borges, do Giullièr Atelier, que já foi responsável por outros belos trajes da cantora. No registro publicado pela artista é possível ver mais detalhes do modelo.

Confira o vídeo:

A cerimônia aconteceu na Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro e entre os famosos estava Maria Gadú, que foi madrinha de casamento.

