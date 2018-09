Ivete apoia participante do The Voice que sofreu relacionamento abusivo

View this post on Instagram

FOI TUDO TÃO LINDO! Que somente tenho gratidão! Sei que muita gente ficou triste com a minha saída, me mandaram muitas mensagens de apoio e eu só agradeço. Mais agora vou ser sincera ! Acho que nunca me senti tão FELIZ E REALIZADA NA VIDA. Sentimento de dever cumprido! Um sonho que vivi com cada um de vocês ! E agora se inicia outra fase, que vamos viver mais e mais juntos ❤️ foi lindo o jeitinho que consegui entrar na vida de vocês, e eu prometo que sempre darei o meu melhor pra permanecer ! Agradeço a cada amizade, que vou levar pra sempre, (vai ter musica com uma galera) e como já disse ali pra mim, foi só o início de uma carreira que já está sólida ! Photo/ @_arturmeninea