Uau! Ivete Sangalo surge loira e recebe chuva de elogios

A cantora Ivete Sangalo surpreendeu os seus seguidores na noite desta terça-feira (1). Usando um vestido todo brilhante e sandálias de salto alto, ela posou ostentando madeixas loiras – bem mais claras do que seu castanho iluminado habitual.

No último domingo (29), quando se apresentou no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, ela ainda estava com fios escuros e um aplique para alongamento. A técnica do The Voice, da Rede Globo, não comentou se reforçou as luzes, tingiu por inteiro ou está usando uma peruca para variar o visual. “Hebe, te dedico”, escreveu na legenda.



