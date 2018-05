Ivete diz que filhas são completamente diferentes

A cantora Ivete Sangalo falou, na tarde desta terça-feira (1), sobre a diferença de personalidade entre suas duas filhas gêmeas, Helena e Marina, que nasceram no último dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval.

“Elas são completamente diferentes. Jamais vão ser chamadas de gêmeas. Na hora de pegar o ticket, pegaram a mesma fila, mas sentaram em cadeiras diferentes”, brincou Ivete durante o programa “Fofocalizando”, do SBT. “A Helena é da pá virada. A Marina é paz e amor, dorme, come… A outra dorme, chora e me chama. Mas elas dormem a noite inteira, mas a gente quando tem duas filhas não dorme mais. Não existe isso. Acho que elas vão ser como eu. Não vão ser meninas florzinhas. Vão ser rock and roll. Eu me divirto muito. Esqueço de botar laço… Os vestidos estão lá pendurados, já perdi um monte porque boto body e calça. Acho que é mais confortável. E o meu ponto de partida é o conforto.”

Ivete e as filhas gêmeas, Helena e Marina

Ivete voltou aos palcos no último domingo (29), com um trilho elétrico em Salvador.

