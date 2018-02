A cantora Ivete Sangalo, 45 anos, compartilhou o primeiro clique de sua família completa após o nascimento das gêmeas Helena e Marina.

Na imagem, ela aparece amamentando as recém-nascidas enquanto é abraçada pelo marido, Daniel Cady, 32 anos, e pelo filho mais velho, Marcelo, 8 anos.

Veveta escreveu aos fãs, na legenda, dizendo que ficará ausente das redes sociais para dar atenção às filhas. A cantora contou que o primogênito tem participado ativamente do cuidado com as irmãs. Leia a mensagem completa:

“Bom dia zamurinhos! Quanta saudade de vcs e dos nossos encontros. Mas, confesso que estou no mais pleno momento da minha vida! Minha família linda cresceu e estamos tão felizes que não cabe no nosso coração esse amor gigante. Mando essa foto para matar a saudade e dizer que ficarei um pouquinho mais ausente das redes sociais em função da grande atenção que eles precisam nesse momento. A amamentação é uma das coisas mais prazerosas e saudáveis para elas e para mim. Elas crescem felizes e bem alimentadas. Marcelo tem participado ativamente. Enche as irmãs de carinho e toda atenção. E esse Papai lindo só babando e pensando em como lidar com esse amor lindo ❤️

Obrigada a vcs por tantas mensagens de amor e carinho. Amigos, fãs e família estão nutrindo nossos corações !

Obrigada gente ! Beijos de Marcelo, Marina , Helena , mamãe e papai”