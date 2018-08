Isis Valverde revela nome que dará ao filho

A atriz Isis Valverde revelou o nome que escolheu para dar ao seu primeiro filho: Rael. Em entrevista ao jornal “O Globo”, disse que ela e o marido, o modelo André Resende, queriam um nome curto e forte.

“Rael significa arcanjo da luz, do sol”, afirmou. As outras opções eram Gabriel, Rafael e Gael, de acordo com a atriz.

Capa da edição de agosto de CLAUDIA, Isis falou sobre como está vivendo a primeira gravidez e o que pensa da maternidade.

Leia também: Isis Valverde fala sobre comentários maldosos sobre sua gravidez

+ + VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram