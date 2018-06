Ísis Valverde tem foto íntima tirada nos bastidores de trabalho vazada

Assim como aconteceu recentemente com Paolla Oliveira, a atriz Ísis Valverde, 31 anos, foi fotografada nua durante os bastidores de um trabalho e a imagem foi vazada na internet. Na foto largamente compartilhada pelo WhatsApp nos últimos dias, Ísis aparece com os seios à mostra.

“A imagem foi tirada indevidamente no camarim de um ensaio fotográfico para uma marca, em São Paulo em 2016. Isis estava acompanhada do namorado, que também posou para essa campanha. Alguém fez o registro e agora espalhou de má fé, a poucos dias do casamento dela. O escritório já está tomando as providenciais legais”, diz nota da assessoria de imprensa encaminhada ao colunista Leo Dias.

A atriz está grávida do namorado, o modelo André Rezende. Os dois se casam no próximo domingo (10).