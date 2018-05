Paolla Oliveira nega ter perdoado cinegrafista que vazou suas fotos

A atriz Paolla Oliveira, 36 anos, negou as notícias que circulavam na mídia de que ela teria perdoado o funcionário da TV Globo que divulgou fotos suas nua no set de gravação da série Assédio em março deste ano. Na última quarta-feira (16), Paolla informou que o processo segue correndo na justiça em conjunto com a emissora.

Durante a coletiva de imprensa de Belissíma, novela que volta ao ar no Vale a pena ver de novo, a atriz esclareceu os boatos. “Não houve perdão! As pessoas falam o que querem. O processo continua. O que houve foi a possibilidade de serem abertos dois processos. A casa corre junto comigo em um. No segundo, eu ia falar do mesmo assunto, usando profissionais especializados para tratar desse e de outros temas femininos, casos horríveis. Mas achei injusto segurar toda essa Justiça, que já é tão demorada e complicada, para seguir com dois processos para mim”, explicou.

Quando as fotos vazaram, há cerca de três meses, Paolla usou sua conta no Instagram para falar sobre o caso, confira a postagem:

