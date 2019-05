‘Irmãos à Obra’ podem vir ao Brasil neste ano

Conhecidos pelas reformas e compras de imóveis que promovem em seu reality show ‘Irmãos à Obra‘, Drew e Jonathan Scott devem visitar as terras brasileiras este ano.

Ao menos, é que uma campanha realizada pelo canal Discovery Home & Health planeja tornar realidade. A ação, que começa nesta sexta-feira (10), usará do apoio de telespectadores para tentar convencer os irmãos canadenses a passar uma temporada no Brasil.

O programa conduzido pelos gêmeos faz sucesso por aqui e, desde sua estreia no Brasil em 2013, sete temporadas já foram exibidas. Trabalhando juntos, eles convencem os participantes de que é melhor comprar um imóvel usado e reformá-lo, do que investir muito mais dinheiro em um novo.

Drew, que é corretor, cuida de encontrar as residências de acordo com os desejos das pessoas. Já Jonathan, empreiteiro, fica responsável pela restauração e design do imóvel.

