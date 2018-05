Irmão de Meghan Markle tenta impedir casamento real com carta para Harry

Nem todos os membros da família de Meghan Markle estão felizes com o casamento real. Prova disso é que o meio-irmão da atriz, Thomas Markle, redigiu uma carta direcionada ao Príncipe Harry tentando impedir a união e cancelar a celebração.

De acordo com o conteúdo acessado pela In Touch Weekly, o homem de 51 anos acredita que “Meghan não é a pessoa certa” para Harry e que o casório é um grande erro na história da realeza.

“Quanto mais tempo passar para seu casamento real, torna-se muito claro que este é o maior erro na história dos casamentos reais. Estou confuso porque você não vê a verdadeira Meghan que o mundo inteiro vê agora. A tentativa de Meghan de fazer o papel de uma princesa sendo ela uma atriz de Hollywood abaixo da média está ficando velha”, escreveu.



Para tentar atacar a irmã e taxá-la como ingrata, ele ainda relembrou o passado da família, dizendo que “se não fosse pelo pai, ela estaria limpando mesas ou sendo babá para pagar sua dívida”.

Tamanha insatisfação seria atribuída ao fato de que ele e outros parentes dela, incluindo ele, não foram convidados para a celebração do próximo dia 19 de maio. Entretanto, nem todos os excluídos estão revoltados da mesma maneira.

Samantha Markle, outra irmã de Meghan, que já a criticou publicamente também, saiu em defesa da futura esposa de Harry. Após a publicação da carta de Thomas, respondeu: “Dê uma chance a ela! Eu sempre verbalizei sobre as coisas que eu admiro nela e o público levou isso longe demais. Meu irmão precisa parar com o alcoolismo e com as mentiras”.