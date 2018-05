Ator Fábio Assunção é preso em São Paulo

O ator Fábio Assunção, 46 anos, foi detido na manhã desta quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, ele bateu em dois carros na Alameda Franca, nos Jardins, na Zona Oeste de São Paulo, e se recusou a fazer o teste de bafômetro quando a PM chegou.

No entanto, a polícia afirma que ele apresentava sinais de embriaguez, informa o G1. Ninguém ficou ferido no acidente e Fábio foi levado para o 78º Distrito Policial. De acordo com o portal, ele deve ser autuado por embriaguez ao volante, pagar fiança e responder em liberdade.