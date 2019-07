Ator protagonista de Malhação vira motorista de aplicativo

Iran Malfitano, conhecido por ter interpretado o personagem “Gui” de Malhação, em 2001, virou motorista de aplicativo, segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Longe das novelas desde “A Terra Prometida”, da Record TV, o ator está com visual bem diferente, com a barba cheia e cavanhaque raspado.

Quem descobriu o novo trabalho de Iran foi uma amiga da coluna, que é fã dele desde os tempos de Malhação. Ela pegou uma corrida com o ator e diz ter ficado encantada com o atendimento. Ótimo, educado e simpático foram alguns dos elogios que ela fez a ele.

“Eu desci do carro quase tendo uma síncope, porque o meu crush de ‘Malhação’ estava dirigindo pra mim”, disse ela, que contou que eles conversaram sobre cultura durante o trajeto.

Iran Malfitano ao lado de Rafaella Mandelli, que interpretava Nanda, seu par romântico em Malhação (2001)

E parece que a fã não é a única que teve uma boa corrida com Iran. O ator é bem avaliado no aplicativo, com nota 4.98 em apenas 10 dias de trabalho. Atualmente, Iran pode ser visto atuando na segunda temporada de “Juacas”, do Disney Channel.

Avaliação de Iran no Uber

Veja, abaixo, como Iran está hoje em dia:

O ator é pai de uma menina, chama Laura, fruto do casamento com a diretora de marketing Elaine Albano.

