A família de Ingrid Guimarães, 45 anos, está em clima de férias. É que atriz está de folga das gravações, já que a novela das seis, Novo Mundo, chegou ao fim.

Depois de um fim de semana de frente fria na costa fluminense, aproveitou a aparição do sol e o tempo livre para se divertir com a filha Clara, de 7 anos, no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro.

Discreta em relação à vida pessoal, não costuma ser fotografada ao lado da herdeira. Entretanto, segundo ela, faz questão de estar sempre coladinha com sua menina. “Sou ‘mãe canguru’, levo minha pacotinha comigo. Além disso, também conto com a ajuda das minhas funcionárias e de um marido presente”, contou ao GShow.

Veja os cliques do passeio:

