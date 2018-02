As imagens que mais bombaram no Instagram durante o Carnaval

O Carnaval 2018 foi só alegria! Nas redes sociais, está registrado tudo de mais legal que rolou ao longo dos dias de folia. Segundo divulgou o Instagram, entre 9 e 14 de fevereiro, foram mais de 600 milhões de interações feitas por 70 milhões de pessoas no mundo todo, com quatro hashtags sobre o dominando o top cinco mundial: 1) #carnaval; 2) #carnaval2018; 3) #carnival e 5) #folia – em quarto lugar ficou #love, provavelmente em função do Valentine’s Day no dia 14, que é quando é celebrado o dia dos namorados em diversos lugares do mundo.

No meio de tantas imagens e informações captadas pelos servidores da rede social, algumas personalidades brasileiras se destacaram com as fotos mais curtidas e os vídeos mais visualizados nos dias de folia. Veja quais foram, de acordo com informações divulgadas pelo próprio Instagram:

Fotos mais curtidas relacionadas ao Carnaval

1. O look da atriz Bruna Marquezine no Bloco da Favorita, no Rio de Janeiro, deu o que falar. Foram quase dois milhões de curtidas em quatro dias!

2. Recém-casada, a atriz Marina Ruy Barbosa foi para a fazenda do marido, em Goiás, e se vestiu de diabinha mesmo estando longe da folia

Nosso próprio bloco 😋❤️☀️ A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Feb 12, 2018 at 11:01am PST

3. A apresentadora Eliana relacionou a alegria do Carnaval à felicidade que é ver sua filha Manuela completando 5 meses

4. O cantor MC Kevinho, dono do hit Ta Tum Tum, passou o Carnaval trabalhando e levou a namorada Flávia Pavanelli para os shows do feriado

5. A apresentadora Fátima Bernardes apostou em aplique de cabelo e body com transparência para a cobertura do Carnaval na Globo

Os vídeos mais assistidos durante os dias de folia

1. Carnaval para a cantora Ivete Sangalo é sempre motivo de festa, mesmo no hospital esperando para dar luz às gêmeas. Seu vídeo dançando na maternidade teve mais de 9,5 milhões de visualizações em 5 dias

2. Dono do segundo maior canal no Youtube no Brasil, Whindersson Nunes fez sucesso no Instagram com esta paródia da música Envolvimento, considerada o hit do Carnaval 2018

3. A cantora Jojo Todynho fez um discurso poderoso após desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis e o vídeo – veiculado originalmente na Globo – bombou no perfil do Hugo Gloss

4. Rainha da bateria da Gaviões da Fiel, a apresentadora Sabrina Sato era só alegria se preparando para entrar na avenida

5. Veveta de novo! Antes de ir para a maternidade, a cantora publicou este vídeo da dançarina Scheila Carvalho arrasando ao som da sua música No Groove