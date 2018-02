A Beija-Flor é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola de samba levou o título nesta quarta-feira (14). Este é o 15º título da escola de samba. A Paraíso de Tuiuti ficou com o vice-campeonato.

Para 2018, a escola de samba celebrou os 200 do romance Frankstein e traçou um paralelo entre a obra e as mazelas sociais do Brasil contemporâneo, como corrupção, desigualdade, violência e intolerâncias de gênero, racial, religiosa e até esportiva formaram o cenário “monstruoso”.

