Henrique Fogaça vai à justiça após sua filha sofrer ofensas na internet

Bom dia😊🙏🏼 “A JUSTIÇA TARDA MAS NÃO FALHA “ Dia 10/11/2014 Minha filha Olivia completava 8 anos de idade, eu postei essa foto para parabeniza la. Nesse mesmo dia estava passando um episodio do Masterchef em que os participantes iriam cozinhar caranguejos. Quando olhei as mensagens havia um comentário de “Paco suesa” um perfil fake que era usado para ofender as pessoas na internet. Eu rapidamente consegui ir atras do perfil e descobri q o dono covarde desse perfil era ANDRÉ FRANCISCO GARCIA DE ASSIS que sabendo do meu conhecimento se excluiu de tudo q tinha na internet , mas ELE não conseguiu se safar , fiz um boletim de ocorrência e agora depois de 4 anos a justiça sera feita pelos dizeres que ELE escreveu se referindo a Olivia “GOSTA DE TRANSFORMAR SERES INFERIORES EM FEZES ? GOSTA DE FERVER ANIMAIS VIVOS? ESFOLA ESSA AI QUE TEM MENOS CAPACIDADE MENTAL QUE PORCOS , FERVE ESSA AI QUE NÃO CONSEGUE SE VIRAR SOZINHA DIFERENTEMENTE DOS CARANGUEJOS “ Passaram 4 anos e agora ele vai ser julgado , Esta na mão de Deus e que a justiça seja feita #chegadeimpunidade #nãoaoracismo #nãoaintolerância #nãoaopreconceito #nãoaoódio “O OBJETIVO DESSA POSTAGEM É INCENTIVAR AS PESSOAS PARA NÃO SE CALAREM DIANTE DE SITUAÇÕES COMO ESSA DESCRITA “A JUSTIÇA TARDA, MAS NÃO FALHA”

