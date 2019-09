Helena Ranaldi posta foto rara com filho e semelhança impressiona

Helena Ranaldi chamou a atenção dos internautas, na ultima segunda-feira (9), ao postar uma foto com seu filho Pedro Waddington, de 19 anos. A semelhança entre os dois impressionou os fãs da atriz, que está fora das telinhas desde 2014.

A atriz foi casada com o diretor de TV Ricardo Waddington, entre 1994 e 2004, e Pedro é fruto do casamento dos dois. Uma chuva de comentários caiu sobre a foto e as pessoas estavam boquiabertas como mãe e filho se parecem. “Parecem irmãos”, comentou uma seguidora. Confira a foto abaixo:

