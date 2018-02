A Scotland Yard, Polícia Metropolitana de Londres, está em alerta para o casamento real. Segundo o Evening Standart, o príncipe Harry, 33 anos, e sua noiva Meghan Markle, 36 anos, receberam uma carta, no dia 12 de fevereiro, contendo um pó branco – supostamente antraz – e mensagens racistas direcionadas à atriz.

O envelope chegou ao Palácio de St James endereçado ao casal. A segurança logo telefonou para o departamento de combate ao terrorismo da Scotland Yard para checar a natureza do pó que, no fim das contas, era inofensivo.

Leia mais: “Será divertida”, diz Meghan Markle sobre despedida de solteira

O ocorrido serviu para reforçar a preocupação com proteção no dia do casamento de Harry e Meghan. A segurança do dia tem sido constantemente revisada, com ameaças potenciais que vão desde um ataque terrorista até o que podem ser indivíduos obsessivos, informa a publicação.

Casos de cartas falsas envolvendo pó branco aumentaram desde 2001, quando ataques de antraz nos Estados Unidos deixaram cinco pessoas mortas. O antraz é uma doença infecciosa aguda causada por bactérias e pode ser fatal.

Leia também: Meghan Markle fará discurso e quebrará protocolo no casamento