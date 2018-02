“Será divertida”, diz Meghan Markle sobre despedida de solteira

O casamento de Meghan Markel e o príncipe Harry se aproxima. Mas antes da cerimônia, ambos terão alguns compromissos a cumprir. Um deles é a festa de despedida de solteiro de cada um. E, de acordo com informações da revista People da última terça-feira (13), a da atriz promete ser memorável.

Durante uma visita do casal a Escócia, Meghan foi questionada sobre os preparativos de sua festa de despedida de solteira. Ela contou que não sabe de todos os detalhes, mas que uma amiga está organizando. “Não tenho certeza [do que irá acontecer na festa], mas já está tudo tratado preparado e será divertida com certeza”, respondeu a atriz.

Juntos desde 2016, Meghan e Harry se casam no próximo dia 19 de maio, na Capela de St. George, no Castelo de Windsor.

Leia mais: A diferença entre os noivados de Kate Middleton e Meghan Markle