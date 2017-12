Príncipe Harry e Meghan Markle, após anunciarem a data de seu casamento, estão seguindo os costumes da realeza divulgando as suas encantadoras fotos de noivado para o resto do mundo.

O casal liberou três fotos tiradas no começo desta semana, duas delas seguindo as tradicionais posturas: uma do casal com uma pose mais formal e outra com uma mais descontraída.

O único retrato que não seguiu os protocolos reais do ensaio fotográfico foi um em que Meghan está com sua mão no joelho de Harry, com um vestido assinado pela marca Ralph & Russo.

As lindas imagens foram tiradas em Frogmore House, localizada em Windsor. O casal planeja se casar próximo a Windsor Castle na Capela de St. George, em maio do próximo ano.

O responsável pelas fotos, Alexi Lubomirski, foi escolhido pela sua trajetória e significado pessoal, como aconteceu com o eleito pelo Príncipe William e a Princesa Kate. Alex foi assistente de Mario Testino, fotógrafo favorito da mãe de Harry, Diana, e o responsável pelas fotos do casal William e Kate em 2010.

Príncipe William e a Princesa Kate

O casal foi fotografado por Mario Testino em 2010 em Londres no Cornwall Room, situado no St. James’s Palace.

O enquadramento das fotos são as mesmas de Harry e Meghan, porém as fotos de William e Kate são mais casuais.

Príncipe Charles e a Princesa Diana

Os pais de Harry posaram para as fotos de noivado em 1981 no Palácio de Buckingham em Londres.

O casal estava muito mais rígido e menos descontraído que Harry e Meghan.

Rainha Elizabeth e Príncipe Philip

Avós de Harry que também tiveram suas fotos registradas no Palácio de Buckingham depois do anúncio do noivado em 1947.

A postura do casal mostra o padrão formal da época.