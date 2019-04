Hariany é expulsa do BBB

“BBB19, sentem-se, por favor. Hoje de madrugada houve incidente envolvendo Hariany. Após análise das imagens ficou constatada uma agressão. Hariany infringiu uma regra do programa. Hariany esta desclassificada. Paredão de hoje ta mantido”, disse Tiago Leifert na tarde desta quinta (11) aos confinados do Big Brother Brasil 2019.

Hariany e Paula, participantes do programa, se desentenderam durante uma festa na noite de quarta-feira (10). A estudante de design de moda se irritou com a mineira e a empurrou sobre as malas do quarto.

Antes da agressão, Hariany já havia brigado com Paula. Após a discussão, a sister confessou ter se magoado.

“Eu não entendo o que ela faz comigo. Ninguém me tira do sério igual ela me tira. Ela fica debochando, velho. Sou a pessoa mais de boa do mundo”, disse chorando. “Sabe quando você está quieta e a pessoa fica te cutucando?”, disse Hariany.

Mais cedo, em um “plantão” após o Jornal Hoje, o apresentador entrou ao vivo para exibir as cenas da discussão.

🚨🚨 Ocorre primeira briga do #BBB19: Hariany empurra Paula, que cai de cabeça nas malas. Hari corre grandes chances de ser expulsa. pic.twitter.com/4FGolTJp7O — UpdateChart (@UpdateChart) April 11, 2019

hari perdeu a paciência de novo, gritou e saiu mandando tomar no cu pic.twitter.com/3Aum4Wt10n — 🏳️‍🌈🧜‍♀️ 🐠💃🏽 (@harielaafish) April 11, 2019

