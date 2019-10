Filha de Angelina Jolie lança joias e lucro é para vítimas de violência

Zahara Jolie Pitt, 14, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt trará novidades para o mundo da moda. A jovem lançou sua linha de joias “Zahara Collection“, cujo o lucro das vendas será destinado a vítimas de violência doméstica, em especial crianças.

Zahara aproveitou o lançamento de Malévola 2, filme que sua mãe protagoniza para lançar sua coleção. No tapete vermelho com Angelina e seus irmãos, a jovem usou três peças cortadas de esmeralda: brincos, pulseiras e anel, todos desenhados por ela em parceria com o joalheiro Robert Procop.

Zahara, Knox Léon, Vivienne Marcheline, Maddox Chivan e Pax Thien, no lançamento de Malévola

“Todos os lucros da coleção beneficiarão a House of Ruth Shelters, com sede em Los Angeles, que fornecem moradia para mulheres e crianças vítimas de violência doméstica”, dizia a nota oficial.

Inicialmente disponível nos Estados Unidos e em lojas pré-selecionadas, a coleção será distribuída na Austrália apenas em novembro. De acordo com a nota divulgada pela imprensa local, terão peças de quartzo branco, rosa e também joias de safira rosa.

