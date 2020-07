Gwyneth Paltrow revela quem a ensinou “tudo” sobre sexo oral

As declarações de Gwyneth Paltrow em entrevistas têm ganhado mais destaque nos últimos anos do que suas atuações em frente das câmeras. E ela gosta disso. Empresária bem sucedida, desde 2008 Gwyneth tem se dedicado ao seu site de estilo de vida, o Goop, que não pára de crescer. O projeto, que ela gosta de dizer que “nasceu na sua cozinha”, redefiniu sua carreira e é frequentemente sobre esse trabalho que Gwyneth costuma falar mais. Exatamente como quinta (23), quando em uma entrevista no podcast do ator Rob Lowe, Literally Lowe, que ela revelou uma informação super íntima. Ao conversarem sobre Sheryl, esposa do ator, Gwyneth o deixou constrangido ao disparar: “ela me ensinou tudo sobre sexo oral [na verdade usando outro termo], você sabe”, ela disse para um Rob Lowe surpreso. “Clássico Sheryl”, Gwyneth riu.

Agora já clássico Gwyneth, na verdade. Segundo Gwyneth, ela conheceu Sheryl Berkoff aos 15 ou 16 anos, quando Sheryl trabalhava na equipe de maquiagem da produção de um filme estrelado por Blythe Danner, mãe de Gwyneth. Ainda aluna do ensino médio, a futura atriz vinha encontrar sua mãe nos bastidores e acompanhar os trabalhos. Ao conhecer a maquiadora, nas palavras de Gwyneth, “ficou obcecada por ela”.

“Primeiro ela estava namorando Keanu Reeves, que era minha paixonite de adolescente. E ela era muito descolada. Ela sabia que eu estava roubando cigarros e vinha me encontrar para fumar comigo atrás do trailer”, contou Gwyneth. Segundo ela, foi entre um cigarro ou outro que surgiu “a aula” sexual. “E ela me ensinou como fazer sexo oral e várias outras coisas”, falou sem constrangimento. “Eu a idolatrava, achava ela a mulher mais bacana de todos os tempos”, emendou.

As filmagens, segundo Gwyneth, eram por volta de 1988 ou 1989. Sheryl terminou com Keanu e em seguida começou a namorar Rob Lowe. Os dois se casaram em 1991 e até hoje ela é uma das melhores amigas de Gwyneth. No podcast, Gwyneth e Rob falam de mais intimidades e da amizade de mais de 30 anos. Entre outros assuntos, a atriz fala da criação de seus filhos, Apple e Moses, de sua mudança de carreira, e de ex-namorados, inclusive um não identificado que usava drogas sem o conhecimento dela. Gwyneth também explica a razão do nome Goop para sua marca. “Chris [Martin, vocalista do Coldplay e ex-marido] me chamava de Goopie para brincar com as iniciais do meu nome, G e P”, ela conta. Gwyneth lembra que decidiu dar uma pausa como atriz para investir no que, na época, era apenas um blog. Precisava ser ligado à ela, mas não queria dar seu nome ao projeto. Um consultor de marcas a aconselhou usar o apelido dado por Martin. “Eu achei horrível, não gostei nada, mas o consultor me explicou que era forte e que com dois ‘oo’ seria perfeito”, ela contou a Lowe. Ële também me chamou a atenção de que toda empresa bem sucedida na internet tem dois ‘oo'”, riu. O resto, como dizem, já é história.

