Grazi comemora aniversário de Sofia em musical

Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, completou 3 anos no sábado (23) e ganhou um bolinho todo especial. Acompanhada da mamãe, a menina conferiu o musical de patinação no gelo, Disney On Ice: Tesouros da Disney, no HSBC Arena, no Rio de Janeiro, e ainda recebeu os Parabéns de todos os convidados de um camarote vip no local.

Alex Palarea/AgNews Alex Palarea/AgNews

Tímida, a menina se escondeu no colo da mãe e sobrou pra Grazi assoprar as velas. Depois, a atriz encheu Sofia de beijinhos.

Alex Palarea/AgNews Alex Palarea/AgNews

Inspirada pela data e sempre muito apegada a filha, Grazi ainda fez diversas postagens em seu Instagram dedicando todo seu amor. “Ela mudou meu mundo. O dia é dela: sempre”, escreveu em foto que aparece com a menina, ainda bebê no colo. A atriz de Verdades Secretas ainda contou pequenas particularidades da filha, como “ela diz que meus cabelos tem cheiro de sol” e “ela acredita que borborletas são fadas”. Cauã não passou a data com a filha, mas no dia de seu aniversário de 35 anos, escolheu passar o dia todo brincando com a pequena na praia. Sofia é muito amada!

Reprodução Instagram @massafera Reprodução Instagram @massafera