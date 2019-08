Grávida, top plus size posta foto do corpo com estrias e ganha elogios

A top model Ashley Graham, 31 anos, usou seu Instagram para compartilhar uma foto real e sem filtro do seu corpo, com estrias e curvas. A modelo, que está grávida do primeiro filho, é um dos principais nomes da moda plus size da atualidade e também famosa por encabeçar movimentos de “body positive”, que estimula uma relação saudável com o corpo, e lutar por uma maior inclusão de diferentes tipos de corpos nas revistas e desfiles.

O clique que compartilhou nesse domingo (18/8) traz a legenda “igual, mas diferente”. Famosas e anônimas correram para elogiar a atitude da modelo. “Obrigada por ser tão real e honesta. Faz eu sentir que posso ser bonita com minhas celulites e estrias também”, comentou uma seguidora. “É isso que meninas e mulheres precisam ver na internet, corpos reais”, escreveu outra. A modelo Lily Aldridge, famosa angel da marca Victoria’s Secret, usou muitos emojis de coração para expor sua aprovação pela foto.

Ashley Graham e seu marido Justin Ervin anunciaram na quarta-feira (14/8) que estão esperando seu primeiro filho. A modelo plus size contou a novidade pelo Instagram, num vídeo em que mostra uma barriguinha já despontando.

