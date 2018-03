Talvez você tenha notado uma mudança – mesmo que ainda tímida – nas redes sociais: menos barriga tanquinho, mais corpos reais e clima de liberdade. As hashtags reforçam o movimento. Somente no Instagram, elas somam mais de 6 milhões de menções, tais como #amesuascurvas, #ameuseucorpo, #foradopadrão, #corpãoquerido, #meucorpodeverão, #positividadecorporal ou, ainda, em inglês #bodypositive.

Geralmente acompanham fotos de mulheres que caminham na contramão das celebridades com corpo escultural e das musas fitness. O posicionamento expressa um olhar mais carinhoso para as próprias características sem se importar com padrões.

Aos poucos, tamanho da etiqueta, celulite, estrias, flacidez e acne em evidência deixam de ser motivo de vergonha.

A atitude já se fazia mais do que necessária. Em 2017, a Royal Society for Public Health, do Reino Unido, analisou o comportamento de cerca de 1,5 mil jovens, de 14 a 24 anos, e concluiu que o Instagram é a rede social com maior impacto negativo na saúde mental nessa faixa etária. Sete em cada dez participantes da pesquisa disseram que o aplicativo havia feito com que apresentassem maior rejeição a si mesmos.

Segundo Joana Novaes, coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro, as redes sociais, assim como a televisão, mexem com o imaginário das pessoas de duas maneiras: pela idealização ou identificação.

No primeiro caso, buscam modos de vida que existem apenas atrás das telas, em que todos são felizes e não há problemas. “Elas se sentem inferiorizadas porque estão diante de uma realidade sem derrota. Já ao verem um sujeito comum, que não esconde seus defeitos, se identificam e pensam: ‘Se ele pode, eu também posso’.”

Para os especialistas, é importante que exemplos de aceitação e autoestima sejam fontes de identificação e inspiração desde que não se tornem outro padrão a ser seguido. Eles alertam que uma das consequências da busca pela perfeição – muitas vezes disfarçada de estilo de vida saudável – é a ortorexia (doença que surge quando esse objetivo se torna uma obsessão).

“São pessoas que acabam adotando dietas extremamente rigorosas e passam por enorme sofrimento emocional se saem dessa alimentação regrada”, explica a psicóloga Rogéria Taragano, colaboradora do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. “Quando pensamos em saúde mental, vemos que a comparação com ideais inexistentes pode ser muito prejudicial e contribui para o surgimento de problemas passíveis de se transformarem em transtornos alimentares”, completa.

O radicalismo pode trazer riscos dos dois lados. “É preciso ter em mente, por exemplo, que cuidar do corpo não significa fazer apologia à magreza, mas sim manter-se saudável. Não podemos ignorar o fato de que pacientes obesos, mesmo aqueles que têm exames normais de colesterol e pressão, obtêm benefícios à saúde ao perder 10% do peso”, contrapõe a endocrinologista Maria Edna Melo, presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.

O grito das famosas

O poder de influência das celebridades é uma poderosa arma nessa luta contra estereótipos. Principalmente quando se trata de Anitta, que coleciona quase 27 milhões de fãs só no Instagram. Basta imaginar o alívio das suas admiradoras quando viram a celulite dela exibida com tamanha naturalidade – sem nenhum tipo de disfarce – no clipe Vai, Malandra, lançado em dezembro do ano passado.

Em entrevista exclusiva para esta reportagem, a cantora comentou a (gigante) repercussão. “A estética do clipe é muito verdadeira. Não combinaria mostrar uma perfeição que não existe. Tenho celulite e está tudo bem.”

Com mais de 190 milhões de visualizações no YouTube, Anitta aqueceu o assunto e fomentou o debate. “Fico feliz em saber do impacto positivo que a realidade sobre o meu corpo teve nas mulheres. Acredito que todas nós devemos nos unir e parar de julgar umas às outras.”

É esse também o caso da atriz Giovanna Grigio, 20 anos, uma das protagonistas da última temporada de Malhação, da TV Globo, e dona de um perfil no Instagram com 4,6 milhões de seguidores – a maioria composta de adolescentes.

Uma foto compartilhada de biquíni no início deste ano, com suas estrias à mostra, ganhou enorme repercussão – grande parte positiva. Mesmo sem ter essa intenção, ela mostrou às suas jovens fãs que não há motivos para deixar de ir à praia e compartilhar uma imagem do momento. “Quando postei a foto não tinha nenhuma pretensão específica. Depois, com esse feedback, entendi a importância de atitudes como essa”, disse a CLAUDIA.

O debate ganhou outro capítulo quando as marcas e cicatrizes de acne da americana Kendall Jenner (uma das modelos mais bem pagas do mundo) se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes durante o Globo de Ouro, premiação internacional de cinema e televisão. Kendall, que já admitiu ter sofrido muito com o problema na adolescência, manifestou-se no Twitter respondendo ao comentário de uma seguidora: “Nunca deixe essa porcaria acabar com você”.

#semfiltro

Para muitas pessoas, porém, o caminho da aceitação da própria imagem ainda é desafiador. A jornalista carioca Alexandra Gurgel, 29 anos, acumula milhares de seguidores em suas redes sociais. Ela mantém no YouTube um canal em que fala sobre sua relação com o corpo e em seu Instagram posta fotos de biquíni e lingerie, normalmente acompanhadas de mensagens que estimulam a autoestima.

Mas nem sempre foi assim. “Quase fui bulímica e anoréxica, fiz milhões de dietas restritivas, uma lipo aos 22 e desenvolvi depressão. Eu me sentia fracassada por não conseguir ser magra. Até que, em 2012, tentei suicídio, mas fui socorrida. Fazer terapia me ajudou muito”, conta.

Na internet, Alexandra descobriu termos como feminismo, gordofobia e percebeu que não estava sozinha. “No final de 2016, quando finalmente consegui vestir um biquíni e não ligar para a opinião alheia, descobri que estava livre. Não me acho perfeita, mas cuido da minha autoestima. Aprendi a lidar de forma mais saudável com o que não gosto. Hoje consigo olhar meus pontos negativos no espelho e simplemente não focar neles.”

A youtuber Ellora Haonne, 20 anos, também defende a iniciativa em suas redes sociais, chamando a atenção, principalmente, para a diferença entre corpos reais e imagens que costumam ser compartilhadas online. Recentemente, publicou um vídeo revelando os truques que ela mesma usava para disfarçar, por exemplo, a barriga saliente.

A tag #tourpeloseucorpo foi criada pela também influenciadora Luiza Junqueira, do canal Tá Querida, com quase 400 mil inscritos, justamente para mostrar a realidade por trás de filtros, tratamentos de imagens e aplicativos como Photoshop.

“A gente vive se comparando a essas ilusórias perfeições nas fotos, mas posso garantir que essas pessoas não são assim. Sabe por quê? Pois sou uma delas”, diz, antes de detalhar e filmar outras características suas, como espinhas, vermelhidão no rosto e celulite. O vídeo já ultrapassa 2 milhões de visualizações.

A jornalista Daiana Garbin, autora do livro “Fazendo as Pazes com o Corpo” (Sextante), ilustra outro exemplo de reviravolta e superação. Em 2016, deixou o cargo de repórter da TV Globo para dedicar-se ao canal Eu Vejo, no YouTube, em que fala sobre sua história e conversa com quem passou por problemas semelhantes.

Daiana sofre de distorção da imagem corporal, distúrbio que faz com que a pessoa perceba o próprio corpo de tamanho diferente do que é de fato. Em um de seus vídeos, faz um honesto desabafo. “Desde os 5 anos, eu odeio o que vejo no espelho. Eu queria ser magra, mas todos os dias eu me sinto gorda”, diz, antes de revelar que já passou por três lipoaspirações e tomou diversos remédios para emagrecer.

Para ela, compartilhar sua história nas redes sociais foi, ao mesmo tempo, uma forma de ajudar outras mulheres e um empurrão em seu tratamento. “Quando tive coragem de dividir meu sofrimento, me tornei corajosa também para enfrentá-lo”, revela.

Influência positiva

Foi por meio de exemplos como os de Alexandra, Ellora e Daiana que a publicitária Juliana Rangel passou a recuperar sua autoestima. Hoje com 31 anos, Juliana, por insistência da família, submeteu-se a uma cirurgia bariátrica aos 20. “Na época, não conhecia pessoas com quem me identificasse, sentia que precisava me enquadrar no padrão de qualquer maneira”, diz. Juliana sofreu complicações devido à operação e desenvolveu depressão, voltando a ganhar peso.

“Hoje olho para trás e penso: ‘Por que esta menina fez isso?’.” Tempos depois, ela conheceu um grupo de mulheres gordas no Facebook e passou a olhar-se de outra forma.

“Organizamos uma festa no ano passado e usei um top pela primeira vez na vida. A identificação é muito importante. Por isso, deixei de seguir nas redes sociais aqueles com quem não me identifico e acompanho apenas pessoas que me incentivam. Eu ainda estou caminhando. É um trabalho diário.”

O caminho a favor da quebra de padrões, porém, ainda se mostra longo. Prova disso é a também repercussão, desta vez negativa, da foto publicada por Bruna Marquezine durante o Carnaval. A atriz, de 22 anos, foi bombardeada por comentários agressivos sobre seus seios naturais – muitos deles sugerindo que ela colocasse próteses para corrigir o que chegaram a chamar de “murcho” e “caído”.

Bruna não se manifestou. Mas o episódio acende também a esperança. Uma onda de mulheres anônimas que defendem a beleza do natural se mostrou forte e relevante em meio aos comentários maldosos. Prova de que esses posts, vídeos e gestos de sororidade que incentivam a autoaceitação fazem a diferença.