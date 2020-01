Gráfico mostra que Leo DiCaprio segue um padrão uó com namoradas

Nada como a ciência a serviço do jornalismo de celebridades. Nos últimos dias viralizou nas redes sociais um gráfico, muito bem feito, dedicado a analisar a vida amorosa do astro Leonardo DiCaprio.

Ele tem um histórico de conquistas de supermodelos, todo mundo sabe, e todas elas são meio parecidas, todo mundo sabe.

De Gisele Bündchen, com quem ele namorou de 1999 até 2004, até Camila Morrone, a atual, ele basicamente só se relacionou com mulheres loiras, altas e magras – modelos, afinal. Mas o gráfico mostra que, além dessa “coincidência”, Leonardo Di Caprio segue um outro padrão uó. Quer ver?

O usuário do Reddit TrustLittleBrother desenhou para quem ainda não sacou: Leonardo DiCaprio, se recusa a namorar mulheres com mais de 25 anos!

A linha laranja do gráfico mostra a idade de Leonardo DiCaprio, enquanto as barras azuis mostram as idades das namoradas dele ao longo dos anos.

A mais novinha do histórico do ator é Gisele Bündchen, que tinha 18 anos quando começou a namorar com ele. Aí ele terminou com Bar Refaeli quando ela tinha 25 anos. Kelly Rohrbach também não passou dos 25, bem como Nina Agdal.

Já o ator vem, naturalmente, envelhecendo. Se quando começou a namorar com Gisele ele mesmo tinha 24, agora ele é um senhor de 44 anos. Trata-se do curioso caso das namoradas de Leonardo DiCaprio que nunca envelhecem. Que coisa, não?