Gloria Maria internada em CTI após queda em casa

A jornalista Glória Maria está internada no CTI de um hospital no Rio. Ela passa bem. Segundo a colunista Lu Lacerda, Glória foi internada após um “procedimento de rotina”, porém o boletim médico divulgado Hospital Copa Star, onde ela se recupera, diz que “A jornalista Gloria Maria sentiu-se mal em casa, na última quinta-feira (7), tendo sido submetida a exame de ressonância magnética que mostrou lesão expansiva cerebral. Gloria foi operada, hoje (11), com sucesso, no Hospital Copa Star. A lesão for totalmente removida e ela passa bem, devendo ter alta até o final da semana.”

Lu Lacerda deu mais detalhes sobre como a jornalista descobriu a lesão. Segundo ela, Glória caiu na cozinha de sua casa e se machucou, sofrendo com um pequeno corte na orelha. Segundo a colunista, ela foi à Clínica São Vicente, na zona sul do Rio, para cuidar do ferimento e estava bem, mas o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho achou mais prudente fazer uma investigação, afinal ela bateu com a cabeça durante a queda. Ainda segundo Lacerda, na ressonância foi identificado uma espécie de edema, que o médico preferiu operar imediatamente. A cirurgia foi realizada ontem (11), com sucesso, e a previsão de alta é para quinta (14), a tempo do feriado. Que susto! Melhoras, Glória!

