Globo de Ouro 2018: confira os vencedores da premiação

Na noite deste domingo (7) aconteceu o Globo de Ouro 2018. A cerimônia aconteceu no Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e premiou as melhores produções do cinema da televisão da última temporada. Confira:

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

Nicole Kidman, por Big Little Lies

Melhor ator coadjuvante

Sam Rockwell, por Três Anúncios Para um Crime

Melhor atriz de comédia ou musical

Rachel Brosnahan, por The Marvelous Mrs Maisel

Melhor atriz em série

Elisabeth Moss, por The Handmaid’s Tale

Melhor ator em série

Sterling K Brown, por This Is Us

Melhor série dramática

The Handmaid’s Tale

Melhor Trilha Sonora

Alexandre Desplat, A Forma da água

Melhor ator coadjuvante em TV

Alexander Skarsgaard, por Big Little Lies

Melhor Música Original

This Is Me, de O Rei do Show

Melhor ator em comédia ou musical

James Franco, Artista do Desastre

Melhor atriz coadjuvante em TV

Laura Dern, por Big Little Lies

Melhor Animação

Viva – A Vida é uma Festa

Melhor atriz coadjuvante

Allison Janney, I, Tonya

Melhor roteiro

Martin McDonagh, Três Anúncios Para um Crime

Melhor filme em língua estrangeira

Em Pedaços

Melhor ator em minissérie ou filme pra TV

Ewan McGregor, por Fargo

Melhor série de comédia

The Marvelous Mrs Maisel

Melhor ator em comédia ou musical

Aziz Ansari, em Master of None

Melhor diretor

Guillermo del Toro, A forma da água

Melhor minissérie ou filme para TV

Big Little Lies

Melhor atriz em comédia ou musical

Saoirse Ronan, Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor comédia ou musical

Lady Bird: É Hora de Voar

Melhor ator em drama

Gary Oldman, O Destino de uma Nação

Melhor atriz em drama

Frances McDormand, Três Anúncios Para um Crime

Melhor filme

Três Anúncios Para um Crime

Leia mais:

+ Globo de Ouro: Laura Dern fala em mudanças na relação com abusos

+ O penteado em alta de Catherine Zeta-Jones