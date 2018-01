Uma das líderes do do movimento de apoio a vítimas de assédio sexual no trabalho, a atriz Laura Dern falou sobre a mudança de comportamento em relação ao assunto em seu discurso no Globo de Ouro deste domingo (7).

A atriz foi a vencedora da categoria Melhor Atriz Coadjuvante de TV por seu trabalho na série Big Little Lies. Na produção, Laura vive Renata Klein, a mãe de uma adolescente vítima de abusos e de bullying.

“Muitas de nós fomos educadas a não contar. Existe uma cultura do silêncio. Peço que todos nós apoiemos os sobreviventes que contam a sua verdade. Que possamos promover a justiça e dar suporte a essas pessoas. E que possamos ensinar nossos filhos que falar sobre as coisas sem medo de represália é a nova regra”, disse.

Leia mais: O que você precisa saber para acompanhar o Globo de Ouro 2018